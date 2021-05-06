Gemlik'te su kesintisi - Son Dakika

Gemlik'te su kesintisi
06.05.2021 17:50
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Gemlik İlçesi, Balıkpazarı Mahallesi 1.ve 2.Cadde ve civarında 07/05/2021 ile 30/07/2021 tarihleri arasında, 10.00-18.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Gemlik İlçesi, Balıkpazarı Mahallesi 1.ve 2.Cadde ve civarında 07/05/2021 ile 30/07/2021 tarihleri arasında, 10.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşlardan tedbirli olunması ibtendi. - BURSA
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