Gemlik'te su kesintisi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Gemlik İlçesi, Balıkpazarı Mahallesi 1.ve 2.Cadde ve civarında 07/05/2021 ile 30/07/2021 tarihleri arasında, 10.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşlardan tedbirli olunması ibtendi. - BURSA