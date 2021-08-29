Gemlik'te tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Hakimliğe çıkarılan Ç.D. ve Ö.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üç adrese baskın yaptı.

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