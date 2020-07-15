Gemlik'te tekne sorununa belediye çözümü - Son Dakika

Gemlik'te tekne sorununa belediye çözümü

Gemlik Belediyesi özellikle Kumla bölgesinde teknelerle ilgili sorunların çözümü için düğmeye basarken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise teknelerin güvenli olarak saklanabileceği tekne park konusunda çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Gemlik Belediyesi özellikle Kumla bölgesinde teknelerle ilgili sorunların çözümü için düğmeye basarken, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise teknelerin güvenli olarak saklanabileceği tekne park konusunda çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde saat 00:13'te tüm camilerden selalar okunacak
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı


Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu ve Sahil Güvenlik Bot Komutanı Emre Yazar, kayık ve tekne sahipleriyle Kumla İskelesinde bir araya geldi. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan tekne ve kayık sahiplerinin yıllardır tonozla bırakılan teknelerin toplanacağı endişesi duyduklarını belirtirken, "Biz Sahil Güvenlik Komutanımız ve Liman Başkanımızla beraber kötü duygu ve olumsuz düşüncelerden kurtarmak ve yasal mevzuata aykırı olan bu işi temize çıkartmak için inşallah bir çözüm üreteceğiz" dedi.


"Gemlik en şanslı lokasyon"


Gemlik'in Bursa ilinin 116 kilometrelik sahil şeridinin 35 bin 700 metresine sahip olduğunu ve Manastır bölgesinden başlamak üzere Küçük Kumla, Karacali, Narlı bölgelerinin kuzey rüzgarlarına kapalı olması münasebetiyle 116 kilometrelik sahil şeridinin en kıymetli lokasyonu olduğunu vurgulayan Başkan Sertaslan, "Teknecilik yapmak için en uygun yer Kumla, Narlı ve Karacaali, Kurşunlu ve Mudanya bölgemiz bizim kadar şanslı değil ancak bu şansı Kumla'da kötüye kullanmışız. Bugün yerine 30 sene önce belediye başkanı olsaydım; sahil şeridindeki yüksek katlı binalar olmaz, bu tekneler ise insanların kulaç atma alanlarında bağlı olmazdı" dedi. Toplamda 394 teknenin bağlı olduğunu belirtirken, Gemlik'te 113 bin yurttaşın yaşadığını ve denizden istifade etmek her yurttaşın hakkı olduğunu sözlerine ekledi.


Gemlik'te yaşanan bir gerçeklik olduğunu vurgulayan Başkan Sertaslan, " Plaj dediğimiz yerde teknelerinizi bağladınız. Halatın üstünden atlarken kol kırıyor, kafamızı yarıyor ya da boğulma tehlikesi yaşıyoruz. Her yerde halat var. Biz hem liman başkanımız, hem de sahil güvenlik komutanımızla oturduk ve konuştuk. Çözümü onlar üretti. Bu çözümde marinalarda kullanılan ortak tonozu kullanacağız. 10 bölge belirlendi. Bu bölgeye zincir çekilerek tekneler birbirine değmeyecek şekillerde bağlanacak. Bu konuda belediye izin verilmesi takdirde üstüne düşeni yapacak. Sizlerde maliyetine ortak olacaksınız. Bu meseleyi bu şekilde çözerken, hem tekne sahipleri hem de o teknelerin verdiği sıkıntı yüzünden yüzerken can güvenliği tehlikesi yaşayan vatandaşlarımız da mutlu olacak. İzinleri alıp zincirleri döşeyene kadar da geçecek sürede ise demirleme bölgesi dediğimiz bölgelerde tekneler tonoz atarak değil demirleyerek bekleyecek " şeklinde konuştu.


Tekne park müjdesi


Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan tekne park için çalışmaların başladığı müjdesini vatandaşlara aktarırken, "Kumla'da tekne park yapmak için çalışmalarımıza başladık. Araziler konusunda arayışlarımız devam ediyor. Tekne parkında tekneleriniz sadece dört ay değil, on iki ay boyunca güvende olacak. Yıllık bakım yapmak yerine belki dört yılda bir bakım yapacaksınız. O zaman sorunu geçici değil kalıcı olarak çözeceğiz" dedi.


Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın konuşmasının ardından Liman Başkanı Mustafa Asım Sulu ve Sahil Güvenlik bot komutanı Emre Yazar'da konuyla alakalı bilgilendirmesini yaptı. - BURSA

Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gemlik'te tekne sorununa belediye çözümü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:45 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde tüm camilerden selalar okundu 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:40 Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:59 ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıldönümünde tüm camilerden selalar okundu
23:45
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
20:40
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
19:22
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
19:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 00:17:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gemlik'te tekne sorununa belediye çözümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]