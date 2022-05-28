Gemlik'te telefon için kurulan saadet zincirinde 3 milyonluk vurgun - Son Dakika
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Gemlik'te telefon için kurulan saadet zincirinde 3 milyonluk vurgun

28.05.2022 13:21

Gemlik'te telefon için kurulan saadet zincirinde 3 milyonluk vurgun 'Ucuz cep telefonu tedarik ediyorum' diyerek vatandaşı 3 milyon dolandırdı Bursa'da 'Ucuz cep telefonu temin ediyorum' diyerek insanları inandırarak kurduğu saadet zinciri ağında, şu ana kadar tespit edilen yedi kişiyi 3...

Gemlik'te telefon için kurulan saadet zincirinde 3 milyonluk vurgun

'Ucuz cep telefonu tedarik ediyorum' diyerek vatandaşı 3 milyon dolandırdı

BURSA - Bursa'da 'Ucuz cep telefonu temin ediyorum' diyerek insanları inandırarak kurduğu saadet zinciri ağında, şu ana kadar tespit edilen yedi kişiyi 3 milyon lira civarında dolandırdığı iddia edilen kişi yakalandı.

Çeşitli zamanlarda gündeme gelen saadet zinciri dolandırıcılığına bir yenisi daha eklendi. Ucuz cep telefonu tedarik ederek, bunların ticaretini yaptığını iddia eden E.D. (33), zincire kayıt olmak ve yeni müşteri getirmek karşılığında ticaretten pay alacağını öne sürdüğü kişiler üzerinden kar payı dağıtmaya başladı. Son dönemde de kar payı dağıtmaması üzerine de konu mahkemeye intikal etti.

Konunun Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmesinin ardından, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile yapılan soruşturmada, zanlı kadının İ.Ö.'den 421 bin TL, Ö.Ş.'den 20 bin TL, Ö.S.F.'den 10 bin TL, Y.Ş.'den 200 bin TL, R.D.'den 1 milyon TL., K.P.'den 650 bin TL ve S.O.'dan ise 185 bin TL aldığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan zanlı, 'Kamu Kurum ve Kuruluşları gibi tüzel kişilikleri ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak, Yenişehir Kapalı Kadın Cezaevine sevk edildi.

Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.

Gemlik'te telefon için kurulan saadet zincirinde 3 milyonluk vurgun
Gemlik'te telefon için kurulan saadet zincirinde 3 milyonluk vurgun
Gemlik'te telefon için kurulan saadet zincirinde 3 milyonluk vurgun
Gemlik'te telefon için kurulan saadet zincirinde 3 milyonluk vurgun

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gemlik'te telefon için kurulan saadet zincirinde 3 milyonluk vurgun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gemlik'te telefon için kurulan saadet zincirinde 3 milyonluk vurgun - Son Dakika
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