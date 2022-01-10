Gemlik'te tırın çarpmasıyla yıkılan prefabrik iş yerindeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir tırın, iş yeri olarak kullanılan prefabrik binaya çarparak yıkması sonucu içeride bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Gemlik Serbest Bölge'nin tır bekleme sahasında manevra yapan sürücüsü öğrenilemeyen yabancı plakalı tır, kayıt merkezi olarak kullanılan prefabrik binanın çatısına çarptı.

Binanın yıkılmasının ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, binada bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Binanın enkazının kaldırılması için başlatılan çalışma sürüyor.