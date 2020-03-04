Gemlik'te toplanma alanları güncellendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gemlik'te toplanma alanları güncellendi - Son Dakika

Gemlik'te toplanma alanları güncellendi

6 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde acil durum toplanma alanları güncellenerek vatandaşlar ile paylaşıldı.

Gemlik'te toplanma alanları güncellendi, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde acil durum toplanma alanları güncellenerek vatandaşlar ile paylaşıldı.


Yapılaşma sebebiyle toplanma alanı özelliğini kaybeden noktalar yerine yeni yerler belirlenirken, 38 toplanma alanı Gemliklilerinbilgisine sunuldu. Toplanma alanları şöyle: Ata Mahallesi; Engelliler Okulu. Balıkpazarı Mahallesi, Atatürk İlkokulu, Cumhuriyet Mahallesi; Ali Kütük Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Şahinler Sitesi Parkı, Sahil Saklı bahçe Yanı, Hasanağa Gençlik Kampı, Demirsubaşı Mahallesi; Atatürk Parkı, Dr. Ziya Kaya Mahallesi; Celal Bayar Anadolu Lisesi, Özdilek İ.H.L., İlçe Stadyumu, Eşref Dinçer Mahallesi; 11 Eylül İ.Ö.O., Lale Kemal Kılıç İ.Ö.O. ve Perşembe Pazarı, Bölge Parkı, Mevlana Camii, Ayşe Hatun Camii, Hacı Bektaş-ı Veli Parkı, Hamidiye Mahallesi; Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Parkı ve Sosyal Yaşam Merkezi, Yunus Emre Çocuk Parkı, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Çınar İlkokulu, Şehit Eren Bülbül Parkı, RODA İ.H.L. ve Necmettin Rama Parkı, Akşemsettin Camii, Hisar Mahallesi; Kuşkonmaz Sokak Parkı, Halı Saha ve Sağlık Ocağı, Kayhan Mahallesi; Gemport Gemlik Anadolu Lisesi, Merkez İ.H.L., Orhaniye Mahallesi; Kayıkhane Potalar, Yenimahalle; Halı Saha, Şehit Cemal İlkokulu ve Şükrü Şenol İlkokulu, Kurşunlu; Tahtalı Çarşı, Küçük Kumla; Ali Kütahya İlkokulu, Kumla Futbol Sahası, İskele Meydanı, Umurbey; İbrahim Besli Caddesi Parkı, Celal Bayar Anıt Parkı, Cihatlı; Toplu Konut Alanı.


"Muhtemel bir afete karşı hazırlıklarımız sürüyor"


Konuyla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, belediyenin muhtemel bir afet durumuna karşı bütün hazırlıklarına eksiksiz şekilde devam ettiğini belirterek "Deprem sürekli bizim gündemimizde. Çalışmalarımıza farklı kollardan devam ediyoruz. Bir yandan ilçemize yönelik, başta MAG-DER olmak üzere sivil toplum kuruluşlarından görüş aldığımız Gemlik Acil Durum Müdahale Planı'mız hazırlanırken, diğer yandan kentsel dönüşüme yönelik envanter faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz ilçemizin risk teşkil eden eski yapılarını tek tek inceliyor. Son olarak yapılaşma sebebiyle toplanma alanı özelliğini kaybeden noktaların yerine yenileri belirlenerek acil durumda vatandaşlarımızın bir araya gelecekleri güvenli noktaları da hemşerilerimiz ile paylaştık. Depremden korkmak çözüm değil, hem ferdi, hem de kurumlar olarak felakete hazırlanmak lazım" şeklinde konuştu. - BURSA

Celal Bayar, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:43 Kaynak: İHA
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