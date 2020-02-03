Gemlik'te toplu ulaşım artık daha konforlu - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir taraftan ulaşım yatırımlarını kesintisiz sürdürürken, diğer taraftan da toplu taşıma araçlarının daha konforlu hale gelmesi için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bursa'da ulaşımın sorun olmaktan çıkması için akıllı kavşak uygulamaları, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu, yeni yollar, köprü ve kavşak gibi fiziki yatırımlara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da toplu taşıma araçlarını vatandaşlar için daha cazip hale getiriyor. Bu konuda özel halk otobüsçüleri ile işbirliğine giden Büyükşehir Belediyesi Gemlik İlçesi'ne de 28 yeni mikrobüs kazandırdı. Alçak tabanlı, engelli erişimine uygun son model araçlar, sahip oldukları donanım ile ilçe merkezindeki ulaşımı daha da konforlu hale getirecek. Yeni araçların hizmete alınması nedeniyle Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Bursa Milletvekili Zafer Işık ve Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez ile vatandaşlar katıldı.

Kalite artıyor

Bursa'da yaptıkları kamuoyu araştırmalarında ulaşımın öncelikli sorun olarak ortaya çıktığını hatırlatan Başkan Aktaş, son 27 aydır da mesailerinin büyük bir bölümünü ulaşım projelerine ayırdıklarını söyledi. Bir taraftan fiziki yatırımlara devam ederken diğer taraftan da toplu taşıma araçlarının daha konforlu hale getirilmesi için büyük gayret gösterdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, Gemlik'te hizmete alınan 28 mikrobüsün yanında, bu hafta Burulaş filosuna 13 yeni mikrobüs daha ilave edileceğini söyledi. Ayrıca 20 tane de 8,5 metrelik otobüs siparişi verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "İşin özü kısa sürede yılın bu ilk aylarında 33 adet otobüsle hem kapasitemizi hem de kalitemizi artırmış olacağız" dedi.

Sefer sayıları ikiye katlanıyor

Gemlik ilçesi özelinde yaptıkları toplu taşımaya yönelik hizmetleri anlatan Başkan Aktaş, bugüne kadar Burulaş alt tedarikçilerince işletilen toplam 16 araç ve 6 farklı hat bulunduğunu, bu araçlardan 14 tanesinin, 2007 model, yüksek tabanlı, klimasız ve engellilere uygun olmadığını hatırlattı. Bunların yerine 28 adet klimalı, alçak taban, engelli erişimine uygun mikrobüslere geçildiğini ifade eden Başkan Aktaş, "Böylece 14 araçla günde 150 sefer yapılırken yeni dönüşümle birlikte 28 araçla günde 336 sefer yapılacak. Böylece durağa yarım saate bir gelen otobüs 15 dakikada bir gelecek. Geçtiğimiz aylarda hem yeni adliye sarayı hem de yeni Gemlik Devlet Hastane'miz devreye girmişti. Şimdi de 1 tanesi adliyeye ve 3 tanesi de yeni Gemlik Devlet Hastanesi'ne olmak üzere toplam 4 yeni otobüs hattı kurduk. Hepsi de Gemlik Meydanı'ndan kalkacak. Malum Gemlik-Bursa arası vatandaşlarımızın otobüslerin doluluğundan muzdarip olduğu bir hattı. Bu sorunu da büyük oranda çözdük. Gemlik Bursa arasında 12 metrelik araçlar çalışıyordu ve alt işletici ile yolcu başı komisyon modeli vardı. Biz yolcu başı yerine "tur başına" yani bir sefer Bursa'ya git gel modeline geçirdik. Böylece esnafımız daha çok tur yapmaya teşvik edildi. Gemlik Bursa arasındaki sefer sayıları arttı. 35 koltuklu araçta ortalama 42 yolcuyu geçtiğinde ödeme azalacağı için de esnafımız araçları tıka basa doldurmayacak, yolcularımız daha rahat, oturarak ve konforlu yolculuk yapmaya başladı" diye konuştu.

Yeni yatırımlar geliyor

Bursa genelini yakından ilgilendiren merkezdeki ulaşım yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Başkan Aktaş, müteahhidin tasfiye istemesi nedeniyle duran T2 hattındaki çalışmaların yakında başlayacağını müjdeledi. T2 hattında yaklaşık 180-200 milyon TL'lik bir iş olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, toplamda 8100 metrelik hattın ihalesini bu ay içinde yapacaklarını hatırlattı. Hizmete açılan Bursa Şehir Hastanesi'ne kolay ulaşım için de çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Başkan Aktaş, "Bir süredir planladığımız Emek Metro Hattının Şehir Hastanesine uzatılması için Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldığımız destekle yakında ihalesini yaparak tamamlayacağız. 5.4 kilometrelik bu hatla vatandaşlarımız şehrin her noktasından metro ile hastaneye kolayca gidebilecek. Bunun yanında hastaneye kolay ulaşım için yaptığımız yol çalışmaları devam ediyor. Toplam 6,5 kilometrelik bu yolun 3 kilometrelik etabını tamamladık. Kalan kısımla ilgili kamulaştırmalar bitmek üzere. Sadece kamulaştırmalar 25 milyon TL'yi buluyor. Bunun yanında yine metroda gece saat 01 ile sabah 05 arasında yaptığımız sinyalizasyon optimizasyonu çalışması devam ediyor. Bu yatırımla bekleme süreleri 3,5 dakikadan 2 dakikaya inecek ve metronun kapasitesi günlük 300 bin kişiden 450 bin kişiye çıkacak. Bu çalışmanın ilk fazını Haziran ayında devreye alıyor" diye konuştu.

Bursa'da otobüse alınmayan, ötelenen, hakarete uğrayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile şehit gazi yakınları ve engelli vatandaşlara yönelik sorunları da 2018 yılının Haziran ayında çözdüklerini hatırlatan Başkan Aktaş, her ücretsiz kullanım hakkı olan vatandaş için özel halk otobüslerine yolcu başı para ödediklerini ve bu desteği sürdüren Türkiye'deki nadir belediyelerden biri olduklarını da sözlerine ekledi.

Bursa Milletvekili Zafer Işık, toplu taşıma araçlarının yenilenmesi sorununun Gemlik'in kendi içinde çözüldüğünü, ancak Büyükşehir Belediyesi'nin sabrı ve önemli bir katkısı olduğunu belirterek Başkan Aktaş ve ekibine teşekkür etti.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da Gemlik'te toplu ulaşımda kaliteyi artıracak bu çalışmada emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Güzel Gemlik Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi esnafına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, yeni araçlar devreye alırken, direksiyona geçen Başkan Aktaş, ilk sürüşü de kendisi yaptı.