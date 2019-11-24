Son Dakika Haberleri: Gemlik'te trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Gemlik'te trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Gemlik'te trafik kazası: 1 ölü

6 saat önce

Gemlik'te trafik kazası: 1 ölüBURSA - Gemlik Armutlu yolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada Kerim Duran isimli genç hayatını kaybetti.

Gemlik'te trafik kazası: 1 ölü

BURSA - Gemlik Armutlu yolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada Kerim Duran isimli genç hayatını kaybetti.

Yağışlı yolda otomobil ile servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Araçta sıkışan Duran itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. 24 yaşındaki Kerim Duran'ın cenazesi Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Gemlik'te trafik kazası: 1 ölü

Armutlu, Gemlik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:59 Kaynak: İHA
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