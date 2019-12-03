Gemlik'te trafik kazası: 1 yaralı
6 saat önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:34 Kaynak: AA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Sadullah Berat Meriç idaresindeki bir yiyecek firmasına ait 34 BRT 618 plakalı motosiklet, Bursa- İstanbul kara yolunun Gemlik kesiminde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 LCK 48 plakalı otomobille çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Meriç, 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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