Son Dakika Haberleri: Gemlik'te trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Gemlik'te trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Gemlik'te trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Gemlik'te trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sadullah Berat Meriç idaresindeki bir yiyecek firmasına ait 34 BRT 618 plakalı motosiklet, Bursa- İstanbul kara yolunun Gemlik kesiminde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 LCK 48 plakalı otomobille çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Meriç, 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gemlik, Meriç, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahte peygamber Evrenosoğlu'nun defnedildiği mezarlıkta talep patlaması yaşandı
Bursa'da kavga ihbarına giden polis memuru kendi silahıyla başından vuruldu Son dakika: Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası açıklama: İdlib dahil sivillere saldırının durması için uzlaşıldı Alman vatandaşı 5 terörist sınır dışı edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:06:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemlik'te trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]