Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Polat Can Y. idaresindeki 16 LCF 62 plakalı hafif ticari araç, Armutlu çevre yolu mezarlık kavşağında sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytinliğe uçtu.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Polat Can Y, buradan Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza sırasında aracın motoru yerinden koptu.
Kaynak: AA
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