Gemlik'te traktör ile minibüs çarpıştı: 2 si çocuk 6 yaralı - Son Dakika

Gemlik'te traktör ile minibüs çarpıştı: 2 si çocuk 6 yaralı

BURSA - Bursa Gemlik ilçesinde traktör ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Gemlik Umurbey mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, traktör ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye kurtarma, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ederken, jandarma ekipleri ise kontrollü bir şekilde trafiğin akışını sağladı. Her iki araçta zeytinlik alana uçarken sürücülerin yanı sıra minibüste bulunan 2 çocukta yaralandı. Traktör sürücü ve minibüs sürücüsü ile diğer yaralılar hafif şekilde kazayı atlatırken kontrol amaçlı çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası minibüs ve traktör çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.