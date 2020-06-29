Gemlik'te traktör ile minibüs çarpıştı: 2 si çocuk 6 yaralı - Son Dakika

Gemlik'te traktör ile minibüs çarpıştı: 2 si çocuk 6 yaralı

Gemlik'te traktör ile minibüs çarpıştı: 2 si çocuk 6 yaralı Bursa Gemlik ilçesinde traktör ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Gemlik'te traktör ile minibüs çarpıştı: 2 si çocuk 6 yaralı

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BURSA - Bursa Gemlik ilçesinde traktör ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Gemlik Umurbey mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, traktör ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye kurtarma, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ederken, jandarma ekipleri ise kontrollü bir şekilde trafiğin akışını sağladı. Her iki araçta zeytinlik alana uçarken sürücülerin yanı sıra minibüste bulunan 2 çocukta yaralandı. Traktör sürücü ve minibüs sürücüsü ile diğer yaralılar hafif şekilde kazayı atlatırken kontrol amaçlı çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası minibüs ve traktör çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gemlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 22:48 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gemlik'te traktör ile minibüs çarpıştı: 2 si çocuk 6 yaralı - Son Dakika
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