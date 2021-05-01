Gemlik'te traktörden düşen sürücü yaralandı - Son Dakika

Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet hastanesine kaldırıldı.

Traktörden düşen ve yaralanan sürücü, mahalle muhtarı Mustafa Duran tarafından ambulansın gelebileceği noktaya araçla taşındı.

Alınan bilgiye göre, Umurbey Mahallesi'ndeki evinden tarlaya gitmek üzere traktörüyle ayrılan Osman G, yolda dönmek istediği sırada traktörün kontrolünü kaybetti.

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