Gemlik'te Türk Kızılay'dan çocuklara bayram ikramı - Son Dakika

Türk Kızılay Gemlik Şubesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde çocukların bayramını kutlayarak hediyeler dağıttı.
İlçe merkezinde Kızılay gönüllüleri çocukları ziyaret ederek, çikolatalı süt ikramında bulundu.
Türk Kızılay Gemlik Şube Başkanı Erdal Şimşekoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllü çalışanların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Ramazan Bayramı'nda vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.
Şimşekoğlu, çocukların bayram sevincini daha iyi yaşamaları amacıyla ikramlarda bulunduklarını ifade etti.