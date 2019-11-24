Gemlik'te uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:54 Kaynak: AA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı Narkotim görevlileri, Balıkpazarı Mahallesi'nde bir adrese operasyon gerçekleştirdi.
Bu adreste yapılan aramalarda yaklaşık 70 gram uyuşturucu, 4 tabanca, fişek ve silah ekipmanları ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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