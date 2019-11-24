Son Dakika Haberleri: Gemlik'te uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Gemlik'te uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Gemlik'te uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Gemlik'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı Narkotim görevlileri, Balıkpazarı Mahallesi'nde bir adrese operasyon gerçekleştirdi.


Bu adreste yapılan aramalarda yaklaşık 70 gram uyuşturucu, 4 tabanca, fişek ve silah ekipmanları ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gemlik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, İstanbul'daki villasında yakalandı
Son dakika: Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 3 PKK'lı terörist öldürüldü Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 21:24:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemlik'te uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]