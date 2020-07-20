Gemlik'te uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir hafta içinde F.K. ve R.V'yi takibe aldı.

Gemlik'e yüklü miktarda uyuşturucu getireceği belirtilen F.K'nin çantasında giysilerin arasına gizlenmiş 1060 gram uyuşturucu ele geçirildi.

R.V. ise bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.