Gemlik'te uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grubu, bir süredir takip ettikleri M.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde farklı miktarlarda satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Bu arada şüphelinin, uyuşturucuyu çocuk kitaplarının sayfalarına sararak sattığı öğrenildi.