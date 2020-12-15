Gemlik'te uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince istihbari bilgiler doğrultusunda yaklaşık bir aydır yürütülen takip sonucu Osmaniye Mahallesi'ndeki bir eve operasyon gerçekleştirildi.

Bu adreste yapılan aramalarda, 100 gram selvi tabir edilen uyuşturucunun yanı sıra uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 10 bin lira ele geçirildi.

Eve giderek uyuşturucu temin ettiği öne sürülen 12 kişinin ifadelerini de alan ekipler, H.Ü. ve eşi A.Ü'yü gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.