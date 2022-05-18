Gemlik'te yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Gemlik'te yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

18.05.2022 20:07
Gemlik'te yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü ve Yalova'nın Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen T.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin 3 aylık çalışmasının ardından gözaltına altına alınan T.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin ayrıca hırsızlık olaylarına da karıştığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gemlik'te yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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