Gemlik'te yerli otomobil sevinci - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gemlik'te yerli otomobil sevinci - Son Dakika

Gemlik'te yerli otomobil sevinci

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil fabrikasının Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacağını açıklaması memnuniyetle karşılandı.

Gemlik'te yerli otomobil sevinci, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil fabrikasının Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacağını açıklaması memnuniyetle karşılandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, yaptığı açıklamada, yerli otomobil için Gemlik'in seçilmesinin kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Yatırımın çok önemli olduğuna değinen Işık, "Gemlik Askeri Hara Bölgesi'nin 1 milyon metrekarelik bölümünde kurulacak fabrika, hem istihdama katkı sağlayacak hem de limanlar ve lojistik anlamında merkez haline gelen Gemlik'in değerine değer katacak. Bizlerden bölge ile alakalı istenilen bilgileri Bakanlığımıza ilettik, onlar da incelemeleri sonrasında Gemlik'te karar kıldı. Tanıtımında da gördüğümüz gibi, ülkemizin vizyonu haline gelecek ülkemize özgü otomobil, küresel pazarda da bizleri şanslı hale getirecektir. Gemlik, ek sektörlerin ve yan sanayi ürünlerinin kolay ulaşabilecek bölgede olması, limanları ve ulaşımı düşünüldüğünde lojistik katkı anlamında en uygun noktaydı." değerlendirmesinde bulundu.

"Gemlik stratejik bir ilçedir"

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da Türkiye'nin otomobilinin üretimine ev sahipliği yapacakları için heyecanlı olduklarını aktararak, "Odalardan bu konuda görüşler aldık, İl Koordinasyon Kurulundan desteklerini istedik. Önümüzdeki süreçte istişareler yapacak ve Türkiye'nin hedefleri adına ilçemizi hazırlayacağız, en az 100 bin nüfusa hazır hale getirmek için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir de yerli otomobilin, ilçelerinde yapılacak olmasının kendileri açısından gurur verici olduğunu vurgulayarak, üretimin ticaret adına da çok önemli katkılar sağlayacağını anlattı.

Ağdemir, ilçe sanayisi için önemli bir kazanç elde edeceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gemlik stratejik bir ilçedir. Limanları, otobanı, kadrolarıyla 2 bin 200 yan sanayi kuruluşuna çok yakın bir ilçedir. Bizler de ticaret odası olarak, devletimizin ve girişimcilerin yanında olacağız, yerli otomobilimize de gözümüz gibi sahip çıkacağız."

Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mansur Yavaş'tan yerli otomobil paylaşımı: Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız
Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, başka otomobilin çarpması sonucu öldü Katar'daki 3 otomotiv firması, yerli otomobilin bayiliğine şimdiden talip oldu Meral Akşener'den yerli otomobil paylaşımı: Gerekli altyapıyı sağlayacak adımlar atılmalı

Son Dakika Haberleri
01:30 Tokat'ta korkutan yangın - Son Dakika
01:29 Ev yangınında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı - Son Dakika
01:28 Kredi kartı faizlerinde indirim - Son Dakika
01:20 Tokat'ta korkutan yangın - Son Dakika
01:15 Zemin katta çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi: 1 gözaltı - Son Dakika
23:50 Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Son Dakika
23:47 Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 01:36:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gemlik'te yerli otomobil sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]