Gemlik'te Yol Ol Genişletme ve Kaldırım Çalışmaları

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Cezaevindeki Ağabeyine Af İçin İkinci Kez Atatürk Heykeline Çıktı

İDO ve BUDO, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti