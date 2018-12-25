Gemlik'te Yol Ol Genişletme ve Kaldırım Çalışmaları
37 dakika önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yol genişletme ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.
Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde yol genişletme ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.
Belediye Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri son olarak Kayhan
Mahallesi Yedievler Sokağı üzerinde kaldırım, yol genişletme ve trotuar çalışmalarına başladı. Sokak boyunca belirli noktalarda yolun dar olan bölümleri genişletilirken, ihtiyaç olan bölgelere engelli vatandaşların da rahat bir şekilde kullanabileceği yeni kaldırımlar yapılıyor.
Kayhan Mahalle Muhtarı Şükrü Beki ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz
, 'Hizmet belediyeciliği anlayışı ile çıkmış olduğumuz bu yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için belediyemizin bütün birimleri çalışıyor. Çarpık ve plansız yapılaşmanın getirdiği sıkıntıların aşında, dar cadde ve sokaklar geliyor. Artan trafik yoğunluğunu kaldırmayan bazı cadde ve sokaklarımızda iyileştirmeler yapıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında bölgemiz daha modern bir görünüme, daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşmuş olacak" dedi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:09 Kaynak: İHA
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