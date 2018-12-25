Son Dakika Haberleri: Gemlik'te Yol Ol Genişletme ve Kaldırım Çalışmaları

Gemlik'te Yol Ol Genişletme ve Kaldırım Çalışmaları

37 dakika önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yol genişletme ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Gemlik'te Yol Ol Genişletme ve Kaldırım Çalışmaları, System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yol genişletme ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Kayhan Mahallesi Yedievler Sokağı üzerinde kaldırım, yol genişletme ve trotuar çalışmalarına başladı. Sokak boyunca belirli noktalarda yolun dar olan bölümleri genişletilirken, ihtiyaç olan bölgelere engelli vatandaşların da rahat bir şekilde kullanabileceği yeni kaldırımlar yapılıyor.

Kayhan Mahalle Muhtarı Şükrü Beki ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 'Hizmet belediyeciliği anlayışı ile çıkmış olduğumuz bu yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için belediyemizin bütün birimleri çalışıyor. Çarpık ve plansız yapılaşmanın getirdiği sıkıntıların aşında, dar cadde ve sokaklar geliyor. Artan trafik yoğunluğunu kaldırmayan bazı cadde ve sokaklarımızda iyileştirmeler yapıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında bölgemiz daha modern bir görünüme, daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşmuş olacak" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:09 Kaynak: İHA

Kayhan, Bursa, Gemlik, Güncel
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