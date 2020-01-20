Gemlik'te yollara belediye eli değiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gemlik'te yollara belediye eli değiyor - Son Dakika

Gemlik'te yollara belediye eli değiyor

6 saat önce

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak asfalt ve yama çalışmalarını sürdürüyor.

Gemlik'te yollara belediye eli değiyor, System.String[]

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak asfalt ve yama çalışmalarını sürdürüyor.


Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hisartepe Mahallesi'nde bulunan 211, 213 ve 243 no'lu sokaklarda sıcak asfalt sererken, bozuk yollara da yama yaptı.Ekipler yaklaşık 600 metrelik yola 780 ton sıcak asfalt çalışması yaptı.


Konuyla ilgili bilgi veren yetkililer, Gemlik'in birçok mahallesinde sıcak asfalt yapım çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ekipler, HisartepeMahallesi'nde ise yeni yerleşim alanlarında çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirtirken, "Gemlik'te kilometrelerce asfalt çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız ilçe genelinde artarak devam edecek" dedi.


Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, "Daha önce bu yollarımız topraktı ve Gemlik'e yakışmıyordu. Biz asfalt çalışmalarımızı gerçekleştirerek Gemlik'e yakışır bir görünüm kazanmasını sağladık. Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bir yandan da ilçe genelinde oluşan çukurlar sürücüleri mağdur ediyor. Yol iyileştirme çalışmalarımız sürüyor. Önceden belirlenen bir program dahilinde ilçemizdeki yolların taramasını gerçekleştirerek, buralarda yaptığımız yama çalışması da aralıksız devam ediyor" diye konuştu. - BURSA

Fen İşleri Müdürlüğü, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:30 Kaynak: İHA
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