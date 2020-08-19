Gemlik'teki balıkçı barınaklarında temizlik - Son Dakika

Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında, Gemlik sahillerinde bulunan balıkçı barınakları temizlendi.

Temizlik çalışmasına Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Barış Bozkurt, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Tuna, barınak yönetimi ve dalgıçlar katıldı.

Kurşunlu Mahallesi'ndeki barınakta yapılan temizlik çalışmasının ilk etabında farklı ölçülerde 23 araç lastiği çıkarıldı. Kağıt paradan, farklı plastik çöplere pek çok atık da bertaraf edildi.