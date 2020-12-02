Gemlik'teki cinayete 2 tutuklama daha - Son Dakika

Gemlik'teki cinayete 2 tutuklama daha

02.12.2020 08:49
Gemlik'teki cinayete 2 tutuklama daha, System.String[]

Gemlik'in Büyükkumla Mahallesinde, korona virüs yasakları nedeniyle kapalı olması gereken eğlence kulübünde meydana gelen cinayet olayı ile alakalı 5 kişi daha jandarma ve polis tarafından gözaltına alındı.

Gemlik'in Büyükkumla Mahallesinde, korona virüs yasakları nedeniyle kapalı olması gereken eğlence kulübünde meydana gelen cinayet olayı ile alakalı 5 kişi daha jandarma ve polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan ikisi tutuklandı.

Cinayet sonrasında, ilk etapta A.B. isimli zanlı tutuklanmıştı.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla alakalı detayları araştırmaya devam etti. Olay yerinde bulunanlar ve çalışanların ifadesine başvurulurken, yapılan geniş çaplı soruşturma sonrasında 5 kişi daha gözaltına alındı.

Zanlıların ilk sorguları, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılarak adliyeye sevk edildiler. Gemlik Adliyesi'nde, geniş güvenlik önlemleriyle yapılan sorgu sonrasında M.A.O. ve B.T. suça teşvik ve yardım yataklık iddiasıyla tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildiler. D.B.O. ve Ü.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken. Ö.S. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Adliye çevresinde iki gözaltı

Ayrıca, duruşmanın devam ettiği esnada, Gemlik Adliyesine dönen kavşakta köprü altında durumundan şüphelenilen 34 RU 2747 plakalı otomobilde yapılan aramada, üç adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Otomobilde bulunan C.S. ve A.I. gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

(İHA)

Gemlik'teki cinayete 2 tutuklama daha

Jandarma, Cinayet, Gemlik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gemlik'teki cinayete 2 tutuklama daha - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mert Hakan Yandaş'a yurt dışından 4 teklif birden geldi Eşcinsellik karşıtı Avrupa Parlamentosu Milletvekili, eşcinsel cinsel ilişki partisinde basıldı Masumlar Apartmanı 12. bölümüyle ekrana geldi! Her sahne Twitter'da gündem oldu Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım Avustralyalı askerlerin Afganistan'da öldürdükleri Taliban üyesinin protez bacağıyla içki içtikleri ortaya çıktı Rusya'da 26 yaşlı kadını öldüren seri katil yakalandı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir
Hafta sonu kısıtlamalarından sonra acil servisler nefes aldı Hafta sonu kısıtlamalarından sonra acil servisler nefes aldı         
08:55
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Okyay: AVM'lerde ciddi birikme var, kapatılmalı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Okyay: AVM'lerde ciddi birikme var, kapatılmalı         
08:28
Film gibi soygun! 4 bankadan çaldıkları paraları, kaçarken sokaklara saçtılar Film gibi soygun! 4 bankadan çaldıkları paraları, kaçarken sokaklara saçtılar         
08:10
Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek         
07:46
Bakan Selçuk paylaştı: Normalleşme Desteği ve İlave İstihdam Teşviki'nin süresi uzatıldı Bakan Selçuk paylaştı: Normalleşme Desteği ve İlave İstihdam Teşviki'nin süresi uzatıldı         
04:15
Yeni yöntemle ilk kez görüntülendi! Korona, akciğerlerde 3 aydan daha uzun sürebilen hasara neden oluyor Yeni yöntemle ilk kez görüntülendi! Korona, akciğerlerde 3 aydan daha uzun sürebilen hasara neden oluyor         
23:47
Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı         
22:18
Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı         
19:32
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı         
17:45
"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var         
16:48
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 09:09:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gemlik'teki cinayete 2 tutuklama daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei