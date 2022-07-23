Gemlik'teki Engelsiz Montaj Atölyesi istihdam sağlıyor - Son Dakika
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Gemlik'teki Engelsiz Montaj Atölyesi istihdam sağlıyor

23.07.2022 10:48
Gemlik'teki Engelsiz Montaj Atölyesi istihdam sağlıyor

Gemlik İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyete geçen Engelsiz Montaj Atölyesi engelli bireyleri sosyal hayata kazandırmak ve istihdam sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Gemlik İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyete geçen Engelsiz Montaj Atölyesi engelli bireyleri sosyal hayata kazandırmak ve istihdam sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Engelsiz Destek Birimi Sorumlusu Özlem Kılıç, yaptığı açıklamada, fabrikalarda yaptıkları görüşmeler sonucunda otomobil firmalarının aylık olarak gönderdikleri fren sistemi araçları için parçalar ürettiklerini belirterek, "Her ay yaklaşık 5-10 bin parça üretimi yapıyoruz. Küçük birleştirmeleri tamamladıktan sonra evlerine cüzi miktarda katkı sağlıyorlar. 14 arkadaşımızla birlikte bir iş ortamındalar." diye konuştu.

Kılıç, atölyenin, fabrikalardan veya farklı işlerden teklif geldiğinde halihazırda tam donanımlı kalifiye eleman yetiştirebilmek amacıyla kurulduğunu dile getirdi.

Çeşitli sosyal etkinlere katılmalarına imkan vererek topluma uyum sağlamalarını hedef haline getirdikleri montaj atölyesinde, farklılıkların hiçbir şeye engel olmadığını ifade eden Kılıç, "Engelleri hep birlikte aşıyoruz. Hepsi bizim çalışma arkadaşlarımız ve onları hayata kazandırmak için buradayız. Her konuda desteğimiz yanlarında ve bu onları motive de ediyor. Önyargıları yıkarak bu insanların toplumda faydalı bir birey olduklarını göstermek amacıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da montaj atölyesine gerçekleştirdiği ziyaretinde, "Sosyal ve çalışma hayatlarında engelleri kaldırmak amacıyla bu sosyal projeyi hayata geçirdik. Çalışma arkadaşlarımıza bölgemizdeki işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda istihdam sağlanacak ve bu sayede bütün imkanlardan faydalanabilecekler. Gelecekte de yine bu şekilde sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Gemlik, Güncel, Son Dakika

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