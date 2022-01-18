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Gemlik'teki okullarda enerji verimli kullanılarak 1 milyon liralık tasarruf sağlandı - Son Dakika

Gemlik'teki okullarda enerji verimli kullanılarak 1 milyon liralık tasarruf sağlandı

18.01.2022 10:18

Gemlik Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, yaptıkları çalışmalarla son 6 yılda ilçedeki okulların su, elektrik ve doğal gaz tüketimlerinde, 1 milyon liralık tasarruf sağlandığını bildirdi.

Gemlik Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, yaptıkları çalışmalarla son 6 yılda ilçedeki okulların su, elektrik ve doğal gaz tüketimlerinde, 1 milyon liralık tasarruf sağlandığını bildirdi.

Gemlik Milli Eğitim Müdürlüğü Enerji Koordinatörü Ahmet Özbey koordinesinde, enerji ve su tüketimlerinin takibi, kontrolü ve analizleri için geliştirilen EVep16 yazılımı üzerinden çalışmaların yapıldığı ilçede, enerji verimliliği birimi kuruldu. 2016 yılından bu yana 36 okul ve çeşitli kurumlarda verimlilik artırıcı çalışmalar gerçekleştirildi.

Enerji ve su tüketimlerinin kontrol altına alınması için okullara kurulan uzaktan takip sistemleri sayesinde kayıp kaçaklar en aza indirilerek israfın önüne geçildi.

Elektrik tüketimlerinin azaltılması için, okullarda kullanılan dış ve iç aydınlatma armatürleri daha verimli olan led lambalarla değiştirildi. Sensör kumandalı aydınlatma sistemleri ilave edilerek tasarruf sağlandı. 20 okula reaktif tüketimden kaynaklı gelen yıllık yaklaşık 23 bin lira cezalı elektrik faturası, elektrik panolarında yapılan revizyonla sıfıra indirildi.

Doğalgaz tüketimlerinin azaltılması için, ısıtma sistemlerinin yetkilendirilmiş servisler tarafından yılda 2 defa düzenli olarak bakım ve baca gazı analizleri yapıldı. Büyük okullara dış hava sıcaklığına göre ısıtma sistemlerini çalıştıran veya kapatan ekopanel sistemleri yaptırılarak doğalgaz tüketimleri azaltıldı.

Gemlik Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, AA muhabirine, enerji verimliliği konusunda Bursa Milli Eğitim Müdürlüğünün 2015'te başlattığı projeye destek olmak için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 için verdiği enerjide yüzde 15'lik tasarruf hedefini biz şimdiden yakalamış durumdayız." dedi.

Verimlilik konusundaki çalışmaların salgın sürecinde de yürütüldüğünü vurgulayan Duran, şunları söyledi:

"Toplamda yaklaşık 1 milyon liralık bir tasarrufumuz oldu. 2016 yılında başladığımız ve 2019'da ilk sonuçlarını aldığımız bir çalışma oldu bu. Tabii ki biz yüksek bir tempoyla bu çalışmaları hala sürdürüyoruz. 2023 yılına kadar Cumhurbaşkanımızın gösterdiği bu hedefleri çok daha fazla tasarrufla sürdüreceğimize inanıyorum. Bu konuda su tüketiminde yüzde 45'lik bir tasarruf sağladık. Elektrikte yüzde 15 ve doğal gazda da yüzde 13'lük bir tasarruf söz konusu. Burada tasarruf kadar, öğrencilerimize bu bilinci aşılamak da önemliydi. Bu konuda da okullarımız sağ olsun bizlere her türlü desteği veriyorlar."

Gemlik'teki okullarda enerji verimli kullanılarak 1 milyon liralık tasarruf sağlandı
Gemlik'teki okullarda enerji verimli kullanılarak 1 milyon liralık tasarruf sağlandı
Gemlik'teki okullarda enerji verimli kullanılarak 1 milyon liralık tasarruf sağlandı
Gemlik'teki okullarda enerji verimli kullanılarak 1 milyon liralık tasarruf sağlandı

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milli eğitim bakanlığı, Doğalgaz, Enerji, su, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gemlik'teki okullarda enerji verimli kullanılarak 1 milyon liralık tasarruf sağlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gemlik'teki okullarda enerji verimli kullanılarak 1 milyon liralık tasarruf sağlandı - Son Dakika
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