Gemlik'teki tarihi yalı "Ana Kucağı Eğitim Merkezi"ne dönüştürülüyor - Son Dakika

Gemlik ilçesi sahilinde yer alan sivil mimarlık örneği Yalı Konağı'nı 2017 yılında restore eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihi binayı Ana Kucağı Eğitim Merkezi olarak hizmete açmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ana kucağı ağının tüm kenti saracak şekilde genişlemesini hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de ayrıcalıklı mekanları Ana Kucağı Eğitim Merkezine dönüştürüyor.

Çalışmalar kapsamında Gemlik'te 2017 yılında restore edilerek orijinal görüntüsüyle gençlik merkezine dönüştürülen tarihi Yalı Konağı, ikinci dönemin başlamasıyla Ana Kucağı Eğitim Merkezi niteliğiyle miniklere hizmet verecek.

Tarihi konakta 6 eğitim sınıfı, 2 etkinlik sınıfı ve 2 yemekhane oluşturuldu, ayrıca gerekli tadilat çalışmaları tamamlandı. Sınıfların tefrişat çalışmaları devam ederken, öğrenci kayıtları sürüyor. Hazırlıkların tamamlanmasıyla eğitimlere ikinci dönemin başında başlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugünün çocuklarına yapılan yatırımın aslında ülkenin geleceğine yapılan çok önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.

Çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için eğitim merkezi sayısını artırdıklarını bildiren Aktaş, "Yıl sonuna kadar 15 ana kucağını Bursa'ya kazandırmak istiyoruz. Bizim bütün gayemiz, iyi ahlaklı, vatanını, milletini, şehrini, devletini seven, büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi gösteren bireyleri topluma kazandırmak. Bunun için bu merkezlerimize 'Ana Kucağı' adını verdik. Hiçbir yer, ana kucağının sıcaklığını ve samimiyetini veremez ama çocuklarımıza ana kucağını aratmayacak mekanlar hazırladık.

Gemlik'teki mekanda da 6 derslikte 130 çocuğumuz eğitim alacak. Sabahları kahvaltı, öğle gruplarına ise ikindi öğününü ücretsiz olarak veriyoruz. Çocukların çanta, kırtasiye ve eğitim seti ihtiyaçlarını da Büyükşehir olarak karşılıyoruz. Milli Eğitim müfredatının yanında 'Şehrim Bursa' adlı kültürel modeli uyguluyoruz. Bunun yanında çocuklarımıza değerler eğitimi veriyoruz. Çocuklarımız geleceğe daha donanımlı hazırlansınlar diye tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz."