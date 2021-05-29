Gemlik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Gemlik ilçesinde, kırmızı ışıkta yolcu indiren otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Dörtyol mevkisinde, kırmızı ışıkta yolcu indiren 34 BJG 739 plakalı otomobil ile aracın 16 JPG 59 plakalı motosiklet çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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