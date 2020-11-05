Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi tutuklandı.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir takip ettikleri Gökhan K'nin İstiklal Caddesi'ndeki araç kiralama ofisinde operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda yapılan aramada, 1050 uyuşturucu hap, 204 gram selvi, 439 gram toz esrar, bin 88 gram esrar, 2,7 gram metanfetamin, 1 av tüfeği, 106 tabanca fişeği ve 18 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan K, tutuklandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Gemlik'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika