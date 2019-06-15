Son Dakika Haberleri: Gemlik Ülkü Ocakları açıldı
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Gemlik Ülkü Ocakları açıldı

4 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Ülkü Ocakları'nın yeni binası hizmete girdi.

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde Ülkü Ocakları'nın yeni binası hizmete girdi.

Gemlik Asım Kocabıyık Camii girişinin karşısında bulunan Ülkü Ocakları açıldı. Açılış programı mehter ve dualar eşliğinde yapıldı. Gemlik Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Baydar; "Bizler omuzlarımızdaki yükün ağırlığını biliyor ve buna yakışır faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. Ülkü Ocakları olarak bu davanın çamı da kozalağı da bizim. Bu ocak burada açılmışsa, bu dava için bizi ikbal kaygısı içinde yetiştirmeyen, bizi yetiştiren büyüklerimiz sayesinde açılmıştır. Ülkücünün mukaddesatı Allah'ın varlığından gayrı şan, Resulullah'ın riyasetinden gayri nam tanımaz. Biz yalnızca alemlerin rabbi olan Allah'ın gazabından korkarız" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:01 Kaynak: İHA
Asım Kocabıyık, Bursa, Gemlik, Güncel
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