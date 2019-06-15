Gemlik Ülkü Ocakları açıldı
4 saat önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Ülkü Ocakları'nın yeni binası hizmete girdi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:01 Kaynak: İHA
'nın Gemlik
ilçesinde Ülkü Ocakları'nın yeni binası hizmete girdi.
Gemlik Asım Kocabıyık
Camii girişinin karşısında bulunan Ülkü Ocakları açıldı. Açılış programı mehter ve dualar eşliğinde yapıldı. Gemlik Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Baydar; "Bizler omuzlarımızdaki yükün ağırlığını biliyor ve buna yakışır faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. Ülkü Ocakları olarak bu davanın çamı da kozalağı da bizim. Bu ocak burada açılmışsa, bu dava için bizi ikbal kaygısı içinde yetiştirmeyen, bizi yetiştiren büyüklerimiz sayesinde açılmıştır. Ülkücünün mukaddesatı Allah'ın varlığından gayrı şan, Resulullah'ın riyasetinden gayri nam tanımaz. Biz yalnızca alemlerin rabbi olan Allah'ın gazabından korkarız" dedi. - BURSA
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