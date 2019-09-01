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Gemlik Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi'ne kavuştu

2 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesi Büyükkumla'daki tarihi Ünal Yağhanesi, Gemlik Belediyesi'nin girişimleri ile Zeytin Müzesi oldu.

Gemlik Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi'ne kavuştu, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesi Büyükkumla'daki tarihi Ünal Yağhanesi, Gemlik Belediyesi'nin girişimleri ile Zeytin Müzesi oldu.


Gemlik Belediyesi ve ilçedeki pek çok kurumun katkısı ile devam eden 5. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali coşkusu çeşitli etkinlikler ile devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı programları ile başlayan festivalde İskele Meydanı'nda kurulan Zeytin Tarihi Sergisi'nin ardından Büyükkumla'da atıl durumdaki yağhane de Zeytin Müzesi'ne dönüştürülmek üzere restorasyonu tamamlandı. Yaklaşık iki aydır devam eden çalışmalar sonucu tamamen yenilenen yüz yıllık bina, festivalin ardından sergilenecek ve ürünlerin yerleştirilmesi ile Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi olarak Gemliklilere ve ilçeye gelen turistlere hizmet verecek.


Yağhane açılışını Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, Romanya ve Bosna heyetleri ile çok sayıda Kumlalı katıldı. Açılışın ardından Romanya Navodarili çocukların halk oyunları gösterisi gerçekleşti. Açılışta konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Zeytini'nin dünyanın en lezzetli sofralık zeytini olduğunu belirterek, "Tüm dünyada marka haline gelmiş olan zeytinimize verilen değer lafta kalmasın diye, konuyu yalnızca ticari değil, kültürel yönüyle de ele almak istedik. Zeytin ve Zeytinyağı Müzemiz, dalından sofralara zeytinin yolculuğunu ve zeytinciliğin tarihini hem Gemliklilere hem de buraya gelen misafirlerimize en güzel şekilde anlatacak. Zeytinimiz değerine değer katacak, hem üreticimiz, hem tüccarımız, hem esnafımız kazanacak, tüm Gemlik kazanacak" şeklinde konuştu. - BURSA

Zeytinyağı, Zeytin, Gemlik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:40 Kaynak: İHA
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