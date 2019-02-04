Son Dakika Haberleri: Gemlikli Çocuklar Tiyatroya Doydu

Gemlikli Çocuklar Tiyatroya Doydu

52 dakika önce

Gemlik Belediyesi, düzenlediği ücretsiz "Sömestre Tiyatro Şenliği" ile öğrencileri tiyatroyla buluşturdu.

Gemlikli Çocuklar Tiyatroya Doydu, System.String[]
Gemlik Belediyesi, düzenlediği ücretsiz "Sömestre Tiyatro Şenliği" ile öğrencileri tiyatroyla buluşturdu.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve 6 gösterimden oluşan şenlikte öğrenciler hem kendi yaşıtları ile tiyatro izlemenin keyfini, hem de farklı temaların işlendiği eğlenceli oyunları oynamanın mutluluğunu yaşadı.

Yunus Emre ve Cemil Meriç Kültür Merkezlerinde 20 Ocak Pazar günü Nasreddin Hoca tiyatrosuyla başlayan şenlik, 22 Ocak Salı günü Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Palavracı adlı oyunu, 25 Ocak Cuma günü Hüseyin Goncagül Tiyatrosu'nun Şarkılarla Masallar gösterisi, 29 Ocak Salı günü Bursa Sanat Tiyatrosu'nun Koca Bebek adlı oyunu, 30 Ocak Çarşamba günü de Tiyatro Mim oyuncularının hazırladığı Palyaço, Pandomim ve Akrobasi gösterileriyle çocuklarla buluştu.

"Sömestre Tiyatro Şenliği" 1 Şubat Cuma günü Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyununun ardından öğrencilere veda etti.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz'ın da zaman zaman çocuklarla birlikte takip ettiği tiyatro gösterileri ile çocuklar unutulmaz bir şubat tatili geçirdi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:08 Kaynak: İHA

Gemlik, Güncel
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