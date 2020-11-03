Gemlikli genç sporcu Hırvatistan yolcusu

Gemlik Belediyespor Kulübü'nde çalışmalarını sürdüren, daha önce elde ettiği başarılarla Gemlik'i başarıyla temsil eden Semanur Erdoğan, U23 Avrupa Şampiyonası'nda ter dökmeye hazırlanıyor.

Daha önce bir Dünya Şampiyonluğu, dört Avrupa Kupası Şampiyonluğu, 16 Türkiye Şampiyonluğu ve dört Judo Balkan Şampiyonluğu kazanan Semanur Erdoğan, Hırvatistan'da gerçekleşecek U23 Avrupa Şampiyonası için Hırvatistan'a hareket etti. Erdoğan, 10 Kasım Salı günü yeteneklerini sergileyecek.

Gemlik Belediye Spor Kulübü forması ile Gemlik'i ve Türkiye'yi temsil etmekten onur duyduğunu belirten genç sporcu, Hırvatistan'dan da altın madalya ile dönmeyi hedeflediğini söyledi. Gemlik Belediye Spor Kulübü Başkanı Durmuş Uslu ise, Semanur Erdoğan'ın başarılı bir sporcu olduğuna dikkat çekerek "Semanur kızımız, gençlerimize fırsat verildiğinde neleri başaracaklarını kanıtlıyor. Biz de Gemlik Belediye Spor Kulübü olarak kendisiyle gurur duyuyor ve ihtiyacı olan tüm desteği sağlamaya önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

Pandemi koşullarına rağmen Gemlik Belediye Spor Kulübü'nün önemli işlere imza attığını dile getiren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise "Sporcularla ailelerinin bir parçası gibi ilgilenen kulüp başkan ve yöneticilerimizi kutluyorum. Semanur'un başarılarına başarı katacağına, ilçemiz ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek Gemlik'e madalya ile döneceğine şüphem yok. Kendisine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - BURSA