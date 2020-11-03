Gemlikli genç sporcu Hırvatistan yolcusu - Son Dakika

Gemlikli genç sporcu Hırvatistan yolcusu

03.11.2020 10:36
Gemlikli genç sporcu Hırvatistan yolcusu, System.String[]

Gemlik Belediyespor Kulübü'nde çalışmalarını sürdüren, daha önce elde ettiği başarılarla Gemlik'i başarıyla temsil eden Semanur Erdoğan, U23 Avrupa Şampiyonası'nda ter dökmeye hazırlanıyor.

Gemlik Belediyespor Kulübü'nde çalışmalarını sürdüren, daha önce elde ettiği başarılarla Gemlik'i başarıyla temsil eden Semanur Erdoğan, U23 Avrupa Şampiyonası'nda ter dökmeye hazırlanıyor.

Daha önce bir Dünya Şampiyonluğu, dört Avrupa Kupası Şampiyonluğu, 16 Türkiye Şampiyonluğu ve dört Judo Balkan Şampiyonluğu kazanan Semanur Erdoğan, Hırvatistan'da gerçekleşecek U23 Avrupa Şampiyonası için Hırvatistan'a hareket etti. Erdoğan, 10 Kasım Salı günü yeteneklerini sergileyecek.

Gemlik Belediye Spor Kulübü forması ile Gemlik'i ve Türkiye'yi temsil etmekten onur duyduğunu belirten genç sporcu, Hırvatistan'dan da altın madalya ile dönmeyi hedeflediğini söyledi. Gemlik Belediye Spor Kulübü Başkanı Durmuş Uslu ise, Semanur Erdoğan'ın başarılı bir sporcu olduğuna dikkat çekerek "Semanur kızımız, gençlerimize fırsat verildiğinde neleri başaracaklarını kanıtlıyor. Biz de Gemlik Belediye Spor Kulübü olarak kendisiyle gurur duyuyor ve ihtiyacı olan tüm desteği sağlamaya önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

Pandemi koşullarına rağmen Gemlik Belediye Spor Kulübü'nün önemli işlere imza attığını dile getiren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise "Sporcularla ailelerinin bir parçası gibi ilgilenen kulüp başkan ve yöneticilerimizi kutluyorum. Semanur'un başarılarına başarı katacağına, ilçemiz ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek Gemlik'e madalya ile döneceğine şüphem yok. Kendisine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Gemlikli genç sporcu Hırvatistan yolcusu

Hırvatistan, Avrupa, Sporcu, Gemlik, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gemlikli genç sporcu Hırvatistan yolcusu - Son Dakika Spor


Son Dakika

Uzmanlar depremde hasar alan yeni binalara ilişkin uyardı: 5 yıl müteahhitlerin sorumluluğunda, tazminat davası açılabilir Spiker Cansın Helvacı, Ayda bebeğin kurtarıldığı anlarda gözyaşlarına boğuldu Kasımda kiralara en fazla yüzde 11,74 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim İzmir'de 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 4 yaşındaki Ayda'nın ilk görüntüsü Son Dakika! İzmir'de 91. saatte kurtarma ekipleri enkaz altındaki 4 yaşındaki Ayda'ya canlı ulaştı Prof. Dr. Bekler: Marmara depremi, İstanbul nüfusunun yüzde 20'sini etkileyecek Babaanne ve 4 torunundan acı haber! Cansız bedenleri çıkartıldı
Son Avrupa Şampiyonu Bayern Münih, Ali Akman'ı takip ediyor Son Avrupa Şampiyonu Bayern Münih, Ali Akman'ı takip ediyor         
11:03
İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği yürekleri sızlattı İzmir'de yıkılan binanın enkazından 91. saatte kurtarılan Ayda bebeğin ilk isteği yürekleri sızlattı         
10:54
4 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı 4 yaşındaki Ayda Gezgin'in enkaz altından ilk görüntüsü yürekleri ısıttı         
10:32
Merkez Bankası, altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde faizi yükseltti Merkez Bankası, altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde faizi yükseltti         
10:25
Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona hastaneye kaldırıldı Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona hastaneye kaldırıldı         
10:13
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı         
10:00
Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor         
09:39
Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı         
08:20
Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası         
20:43
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi         
20:03
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 11:12:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gemlikli genç sporcu Hırvatistan yolcusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei