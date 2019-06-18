Son Dakika Haberleri: Gemlikli Kore gazisi hayatını kaybetti
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Gemlikli Kore gazisi hayatını kaybetti

1 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Kore gazilerinden Mustafa Sarı vefat etti.

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde Kore gazilerinden Mustafa Sarı vefat etti.

90 yaşındaki Mustafa Sarı hayata veda etti. Gemlik'te kimilerinin postacı, kimilerinin kahveci, tekelci, pazarcı diye bildiği, ömrünün son yıllarına kadar farklı pek çok iş tecrübesi bulunan Kore gazisi Mustafa Sarı, dün akşam, yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1950-1953 Kore Savaşı'nda Türkiye adına vatanına hizmet eden, memleketten gelen mektubu okurken kurşunun miğferinden sıyırdığı anı pek çok kuşağın dinlediği Mustafa Sarı, çarşamba günü öğle namazını müteakip Asım Kocabıyık Camii'nde kılınacak cenaze namazını müteakip toprağa verilecek. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:45 Kaynak: İHA
Bursa, Gemlik, Kore, Güncel
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