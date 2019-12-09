Son Dakika Haberleri: Gemlikli öğrencilerden uluslararası başarı
Son Dakika Güncel Gemlikli öğrencilerden uluslararası başarı - Son Dakika

Gemlikli öğrencilerden uluslararası başarı

6 saat önce

Gemlikli Arif Tozcuer ve Ayşe Berra Arıdil, Uluslararası Karikatür Yarışması'nda büyük başarı elde etti.

Gemlikli öğrencilerden uluslararası başarı, System.String[]

Gemlikli Arif Tozcuer ve Ayşe Berra Arıdil, Uluslararası Karikatür Yarışması'nda büyük başarı elde etti.


Gemlik Hisar Anadolu Lisesi öğrencisi Arif Tozcuer, İtalya'da düzenlenen, 60 ülkeden 500 gencin 1200 eserle katıldığı, barış ve hoşgörü temalı"23th Fax for Peace, Fax for Tolerance" Uluslararası Karikatür Yarışması'nda Ortaokul Öğrencileri kategorisinde birincilik elde etti. Aynı yarışmada Halit Paşa İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayşe Berra Arıdil ise aynı kategoride ikinci oldu. Ödül alan çalışmalar İtalya'nın Spilimbergo şehrinde bulunan salonda sergilendi.


Ödüllü gençler başarılarını Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile paylaştı. Sertaslan'ı makamında ziyaret eden gençlere Hisar Anadolu Lisesi Müdürü Satılmış Kocabaş, Halitpaşa İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hacer Semiz ile dört yıldır gençlere karikatür eğitimi veren Paşa Konağı karikatüristi Recep Özcan ve aileleri eşlik etti. Gençleri başarılarından dolayı tebrik eden Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, "Resim çizmek bir kabiliyet, ama karikatür çizmek çok başka bir şey. Her alanda kabiliyetli çocuklarımız var. Bu çocuklar gurur kaynaklarımız. Onlara destek olmak için ne gerekiyorsa yapacağız" şeklinde konuştu. - BURSA

Anadolu Lisesi, Gemlik, İtalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Juventus, Merih için 30 milyon euro istiyor
Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı İstanbul'da servis minibüsü 4 yaşındaki çocuğu ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 00:10:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemlikli öğrencilerden uluslararası başarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]