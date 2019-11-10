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Gemlikliler Atatürk'e bağlılıklarını gösterdi

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yılında Gemlik'te çeşitli programlarla anıldı.

Gemlikliler Atatürk'e bağlılıklarını gösterdi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yılında Gemlik'te çeşitli programlarla anıldı.


Resmi program Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Gemlikliler saat sekizden itibaren anıt etrafında toplanmaya başladı. İlçe protokolünün yanı sıra okullar, siyasi partiler, dernekler ile çok sayıda vatandaş törende hazır bulundu. Dokuzu beş geçe ise siren sesleri ile Gemlik'te kısa süreliğine hayat durdu. İstiklal Marşı okunmasının ardından diğer kurum ve kuruluşlar da çelenklerini anıt önüne bırakarak Atatürk'e saygı ve bağlılıklarını gösterdiler.


Program daha sonra Gemlik Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde devam etti. Salon girişinde yine Gemlik Belediyesi tarafından hazırlanan Atatürk fotoğrafları sergisi gelenlere duygulu anlar yaşattı. Çeşitli okulların hazırlamış olduğu 10 Kasım ve Atatürk sevgisi hakkındaki gösteriler izleyenlerden büyük beğeni topladı. Gemlik Belediyesi programların yanı sıra sosyal medyada yayınladığı videolarla da 10 Kasım'ı takipçilerine hatırlatmayı sürdürdü. Tamamı Gemliklilerden oluşan oyuncuların yer aldığı kısa filmde saat 9'u beş geçe herkesin saygı duruşuna geçtiği video internette binlerce kez izlendi. - BURSA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Gemlik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:47 Kaynak: İHA
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