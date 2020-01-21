Gemliklilerin eczane isyanı - Son Dakika
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Gemliklilerin eczane isyanı

6 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde nöbetçi eczane sıkıntısı yaşanıyor.

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde nöbetçi eczane sıkıntısı yaşanıyor.


İlçe nüfusunun 120 binlere dayanması, özellikle Manastır ve Hisartepe mahallelerinde hatırı sayılır eczane açılmasına rağmen, ilçede nöbetçi eczanenin tek olmasına vatandaşlar tepki gösteriyor. Hafta sonunda sadece acil serviste binin üzerinde poliklinik yapılan Gemlik'te Eczacılar Odasının tek eczane konusundaki ısrarına bir anlam verilemiyor. Gemlik genelinde son 5 yıldır gündemde olan nöbetçi eczane tartışması, bilhassa havaların soğuması ile birlikte yaşanan eczane kuyruklarının ardından yeniden gündeme geldi. Geçen hafta sonunda Gemlik Devlet Hastanesinin sadece acil bölümünde 24 saatte binin üzerinde hasta muayene edilerek reçete yazıldı. Yazılan bu reçetelerin nöbetçi eczane tarafından sisteme girilerek hastaya verilmesi sırasında uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar hastanede tedavi için beklemekten çok eczaneden ilaç almak için bekledi.


Resmi gazetede yayınlanan ve eczanelerin nöbet sistemini düzenleyen kanun şu şekilde: "Madde 35 – (1) Eczacı odası veya temsilcisi tarafından eczanelerin bulundukları yerlerin özellikleri ve mevcut eczane kapasitesi göz önüne alınarak eczane çalışma saatleri, nöbet tutulup tutulmayacağı, nöbet tutulacak ise nöbet tutulacak günler ve çalışma saatleri ile kaç adet eczanenin nöbetçi kalacağı belirlenir ve bir nöbet listesi hazırlanır. Bu listeler, hizmette aksaklık yapmayacak şekilde zamanında ilçe ve il sağlık müdürlüğüne gönderilir. İlçe ve il sağlık müdürlüğünün kabul ve onayı ile uygulamaya konulur". - BURSA

Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
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