Gemlikte Meydana Gelen Feci Kaza Kamerada
59 dakika önce
Gemlikte meydana gelen feci kaza kamerada Otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya fırlayan yaya ağır yaralandıBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Bursa-İstanbul Karayolu üzerinde otomobilin çarptığı yaya metrelerce fırlayıp ağır yaralandı.
Gemlikte meydana gelen feci kaza kamerada
Otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya fırlayan yaya ağır yaralandı
BURSA - Bursa
'nın Gemlik ilçesinde Bursa- İstanbul
Karayolu üzerinde otomobilin çarptığı yaya metrelerce fırlayıp ağır yaralandı. Yayanın havaya fırlayıp yere düşme anı kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Gemlik Dörtyol
Mevkiinde meydana geldi. Karayolunu bölen tellerin arasından yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce ileriye fırlayıp yere düşen Turan D. isimli yaşlı adam ağır şekilde yaralandı.
Bilinci kapalı olan Turan D. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ağır yaralı Turan D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:31 Kaynak: İHA
Bir Çok Kişi Korkarken O 32 Yıldır Bu İşi Yapıyor
Ailesiyle Birlikte Yaşadığı Evi Ateşe Veren Çoban, Oğluyla Birlikte Can Verdi, Eşi ve Diğer Oğlu İse Yaralandı
Kuyumcuyu Soymak İsteyen Silahlı Soyguncu, İş Yeri Sahibi Tarafından Sopa ile Kovalandı
Aşırı Kilo Problemi Nedeniyle Hastaneye Giden Kadının Midesinden 7 Kilo Ur Çıktı