Gemmura kampında yaşam - Son Dakika

Lazkiye'de çiftçilik yapan Mığlak ailesi

Yaşam alanları

Çocuklar İDLİB - Suriye'nin İdlib kentindeki Sermade bölgesinde 2020 yılında kurulan derme çatma kamplardan biri olan Gemmura kampında, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen 133 aile yaşıyor.

İç savaş öncesinde Lazkiye'de çiftçilik yapan Mığlak ailesi, 8 sene önce idlib'e göç etti ve iç savaş nedeniyle 3 yıl göçebe olarak yaşamlarını sürdürmelerinin ardından Gemmura kampına yerleşti.

Dokuz kişilik ailenin en yaşlı iki üyesinden 100 yaşındaki Zeynep Mığlak ve 98 yaşındaki Besime Mığlak, bu kampta beş yıldır hayatlarını sürdürüyor.