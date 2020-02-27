Gemont Rusya, Rusya'da kimya tesisi inşa edecek - Son Dakika
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Gemont Rusya, Rusya'da kimya tesisi inşa edecek

7 saat önce

Türk kökenli uluslararası inşaat şirketi Gemont Rusya, Rusya'nın Nizhnekamsk şehrinde kimya tesisi inşa edecek.

Gemont Rusya, Rusya'da kimya tesisi inşa edecek, System.String[]

Türk kökenli uluslararası inşaat şirketi Gemont Rusya, Rusya'nın Nizhnekamsk şehrinde kimya tesisi inşa edecek.

Gemont şirketinden yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük petrokimya şirketlerinden Nizhnekamskneftekhim ile Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ndeki Nizhnekamsk şehrinde EP-600 Etilen Tesisi Projesi'nin inşasına ilişkin anlaşma imzalandığı belirtildi.

İnşası süresince projede 6 bin kişinin istihdam edileceği bilgisine yer verilen açıklamada, projenin 2022 sonunda tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, projenin tamamlanmasıyla tesiste yıllık 600 bin ton etilen üretiminin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Merkezi Tataristan'nda bulunan Nizhnekamskneftekhim şirketi, sentetik kauc¸uk, plastik ve etilen üretiminde ülkenin lider şirketleri arasında yer alıyor.

Tataristan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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