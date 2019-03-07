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1 saat önce

IHAAW074619-GEN/07-03-2019- GEN - Çamlıca Camii'nde ilk ezan - (Görüntülü - Fotoğraflı) - Caner Evapan – Aydemir Kadıoğlu - İSTANBNUL(İHA) – Yapımı 6 yıl süren Çamlıca Camii'nde ilk ezan, Regaib Kandili dolayısı ile bu sabah okundu.

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IHAAW074619-GEN/07-03-2019

- GEN
- Çamlıca Camii'nde ilk ezan
- (Görüntülü - Fotoğraflı)
- Caner Evapan – Aydemir Kadıoğlu
- İSTANBNUL(İHA) – Yapımı 6 yıl süren Çamlıca Camii'nde ilk ezan, Regaib Kandili dolayısı ile bu sabah okundu. Vatandaşlar Çamlıca Camii'ndeki ilk ezanla birlikte sabah namazına akın etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da sabah namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. İslam mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak inşa edilen cami, ilk ezanın okunduğu anlarda İHA tarafından havadan görüntülendi. 07.03.2019 07: 46: 19 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:52 Kaynak: İHA

Regaib Kandili, Kadıoğlu, Çamlıca, Güncel
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