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4 saat önce

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 12 Kıbrıs Gazisine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih töreni düzenlendi.

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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 12 Kıbrıs Gazisine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih töreni düzenlendi.

Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen tören İlçe Müftüsü Mehmet Güler tarafından okunan Kur'an tilaveti sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Törene Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Belediye Başkan vekili Uğur Paşaoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, İlçe Müdürü Sevda Şahin, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Teğmen Kamil Çaylı, İlçe Müftüsü Mehmet Güler başta olmak üzere kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Törende konuşan İlçe Kaymakamı Davut Sinanoğlu, "Şehit ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Bu madalyalar gazilerimizin onurudur, şerefidir, göğüslerinde gururla taşıyacaklardır. Bu ülkede yaşayan herkesin yeri geldiğinde vatanı, milleti, bayrağı uğruna gözünü kırpmadan can vermeye hazır olduğunu biliyoruz" dedi. Kaymakam Sinanoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bugüne kadar muharebe meydanlarında, düşmana karşı toprakları koruyan geleceğimizi güvenle bırakacağımız topraklarımıza gazilerimizin katkısı da büyüktür. Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve bu belgeleri madalyaları hak eden değerli gazilerimizi tebrik ediyorum. Devletimiz gazilik madalyalarını tevcih etmek üzere bizleri görevlendirdi. Bu vazifeyi ben büyük bir gurur ile aldım. Kıbrıs yüzlerce yıldır Türk toprağıydı. 1963 yılında başlayan karanlık Rum emellerini biliyorsunuz. 498 şehidimiz var. Bu harekata katılarak gazi unvanı kazanan gazilerimizi kutluyorum. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına sabırlar diliyorum. Bugün 12 ailemize beratlarını vereceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından gazilere madalyalarını Kaymakam Davut Sinanoğlu ve protokol üyeleri takdim etti. Program, toplu resim çekimi sonrasında sona erdi. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:49 Kaynak: İHA
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