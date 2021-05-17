Gen.G ekibi VALORANT kadrosuna Nicholas "NaturE" Garrison'u ekledi - Son Dakika
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Gen.G ekibi VALORANT kadrosuna Nicholas "NaturE" Garrison'u ekledi

17.05.2021 15:27
Gen.G ekibi VALORANT kadrosuna Nicholas "NaturE" Garrison'u ekledi

Gen.G, 19 yaşındaki genç oyuncu NaturE'yi kadrosuna kattı.

Gen.G, 19 yaşındaki Nicholas "NaturE" Garrison'u VALORANT kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Gen.G ekibi VALORANT kadrosuna Nicholas 'NaturE' Garrison'u ekledi

Oyuncunun genel toplam istatistikleri:

Gen.G ekibi VALORANT kadrosuna Nicholas

Oyuncu birkaç hafta önce Immortals takımı ile yollarını ayırmıştı. Immortals takımında oynarken çoğunlukla "Sentinel"(Gözcü) rolünde oynayan oyuncunun, yeni takımında Danny "huynh" Huynh'un geçtiğimiz aylarda bıraktığı Düellocu rolünü üstlenip üstlenmeyeceği bilinmiyor.

Ayrıca, Kenneth "koosta" Suen, Ocak ayında takıma katıldığından beri takımın Gözcü oyuncusu olduğu için NaturE'nin Düellocu rolünde oynaması çok olası görünüyor. NaturE'nin daha önce SOR ve Dog Team Needs Club Org takımlarında Düellocu olarak oynaması da bu ihtimali güçlendiriyor.

Gen.G, Champions Tour North America Stage 2 Challengers 2 turnuvasında çeyrek finallerde TSM'e yenildikten sonra ilk 8 takımın katıldığı etkinliğe gitme hayalleri suya düşmüştü. Organizasyon transfer ile birlikte diğer Kuzey Amerika takımlarının arasından yukarılara doğru sıyrılmayı planlıyor.

Organizasyonun güncel kadrosu:

  • Michael "MkaeL" de Luca
  • Anthony "gMd" Guimond
  • Kenneth "koosta" Suen
  • Nicholas "NaturE" Garrison
  • Shawn "Shawn" O'Riley
  • Danny "huynh" Huynh (İnaktif)
  • Andrew "Blank" Leverette (Menajer)
  • Matthew "mCe" Elmore (Koç)

Kaynak: Playerbros
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Valorant, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Gen.G ekibi VALORANT kadrosuna Nicholas 'NaturE' Garrison'u ekledi - Son Dakika


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