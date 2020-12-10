Gen havuzu sayesinde çayın kalitesi ve verimi artacak - Son Dakika

Gen havuzu sayesinde çayın kalitesi ve verimi artacak

10.12.2020 09:48

Gen havuzu sayesinde çayın kalitesi ve verimi artacak RTEÜ ve ÇAYKUR işbirliği ile kurulan gen havuzu çayın geleceğini garanti altına alıyor RTEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.

Gen havuzu sayesinde çayın kalitesi ve verimi artacak

RTEÜ ve ÇAYKUR işbirliği ile kurulan gen havuzu çayın geleceğini garanti altına alıyor

RTEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin:

"Çay bahçelerini tohumlarla değil fidelerle yenileyeceğiz"

RİZE - TÜBİTAK tarafından desteklenen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile ÇAYKUR Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen "Çay Bitkisi Gen Havuzunun Oluşturulması ve Ticari Çay Çeşit Adaylarının Belirlenmesi" isimli proje ile çayda kalite ve verim artacak.

Rize'de çay bahçesini yenilemek isteyen ve yeni bahçe kurmak isteyen çay üreticilerine hizmet verecek bir gen havuzu kuruluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uygun görmesi halinde yaşlanan çay bahçelerinin bile değiştirilebileceği bu proje ile klon üzerinden bahçeler daha kısa sürede yenilenebilecek. Tohum ile bahçe yenilemeyi ortadan kaldıracak bu sistem sayesinde amaca uygun, nitelikli ve kaliteli çay üretilebilecek.

TÜBİTAK'ın da desteği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin yürüttüğü gen havuzu projesi ile Doğu Karadeniz bölgesinde ki tüm çay tarım arazilerinden örnekler alındığını dile getiren RTEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin proje ile Türk çayının geleceğinin garanti altına alınacağını söyledi.

Bilgin "Gen havuzu bizim gerçekten çok önem verdiğimiz ve üzerinde 2,5 yıldır çalıştığımız bir proje. Bu projeyi ÇAYKUR ile birlikte yürütüyoruz, onlarla birlikte planladık. Bu çalışma aslında TÜBİTAK tarafından desteklenen proje. Bölgenin olmazsa olmazı olan bir proje. Aslında geç kalınmış ve çayın geleceğini garanti altına alan da bir proje. Bölgede çaylık alanların yaşlandığı, iklimin değiştiği bir gerçek. Gen havuzu projemiz hem iklime bağlı olarak hem de kaliteye bağlı olarak katma değer üretecek bir proje. Biz bu proje ile bölgede öncelikle 2 bin tane farklı genotipi belirleyerek, bölgenin iklimine ve coğrafyasına uygun klonları belirleyerek gen havuzumuzu oluşturmak istiyoruz. Yani çayın geleceğini garanti altına almak istiyoruz. Bütün bölge ekiplerimizce tek tek tarandı. Şuan da 2050'ye yakın genotipe toplandı. Bunlar havuzlara alınarak çoğaltılması sağlandı. Bu proje çayımızın geleceğini garanti altına alıyor, değişen iklim şartlarına bağlı olarak önümüzdeki 100 yıllık süreçte her zaman gen havuzumuzun çeşitliliği koruma altına alınıyor, nitelikli kaliteli çay üretmemizi sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Her bahçe için klon farklı"

Mevcut sistem ile yani tohumlama ile kurulan çay bahçeleri nedeniyle istenilen kaliteye ulaşılamadığını hatırlatan Bilgin "Bugüne kadar çay bahçeleri hep tohumla çoğaltım olmuş. Yani bir çay bahçesi kuracağınız zaman tohumu alıyorsunuz, atıyorsunuz, gidiyorsunuz. Bu ciddi bir melezlenmeye neden oldu ve bahçelere girdiğimiz zaman her bahçede faklı renkte, farklı genetikte, farklı ebatta, farklı gelişme zamanında ki çay bitkilerini görmeye başladık. Bu ister istemez kalitemizi de düşürüyor. Ham maddeniz aynı olmadığı zaman aynı nitelikte çayı, çay kalitesini üretme şansınız da yok. Özellikle bu çalışma ile biz bölgede ki yaşlanan çaylık alanları, çay bahçelerimizi aynı genetipe sahip, aynı özelliğe sahip, aynı klondan standart hale getirmek istiyoruz. En önemlisi kaliteyi arttırmak istiyoruz. Deniz seviyesindeki bir çay bahçesi ile 900 metre yükseklikteki bir çay bahçesine dikeceğiniz klonun aynı olmaması lazım" dedi.

"Çayımızı kendi ülkemizde tüketen bir konumdan, çayımızı ihraç eden ve bundan gelir elde eden ülke olmak istiyoruz"

Gen havuzu sayesinde yetiştirilmek istenen ürüne göre çay klonlarının vatandaşlara verileceğini ve bu sayede çay da kalite ile verimin artacağını dile getiren Bilgin "Gen havuzu ile istediğiniz ürüne yönelik çay bahçesi kurabileceksiniz. Yeşil çay, beyaz çay veya oolong çayı, hangi çayı üretmek istiyorsanız buna yönelik en verimli ve en kaliteli klon hangisi ise siz bu klonu alıp bahçenize dikeceksiniz. Bu anlam da hem kaliteli ürün alacaksınız hem de daha çok katma değer üretmiş olacaksınız. Bu yönleri ile gerçekten önemli bir proje. Biz bu proje ile aynı zamanda siyah çay çeşidi, yeşil çay, beyaz çay, oolong çay çeşitleri, yeni çeşitler de piyasaya sürerek bölgede ki katma değeri arttırmak istiyoruz. Müstahsilimizin daha çok kazanmasını, yatırımcılarımızın daha çok gelir elde etmesini dolayısıyla hem ülkemizin daha çok katma değer üretmesini istiyoruz. En önemli şey; biz özellikle ihracat yapmak işitiyoruz. Çayımızı kendi ülkemizde tüketen bir konumdan, çayımızı ihraç eden ve bundan gelir elde eden ülke olmak istiyoruz" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projeyi yakından takip ettiğini sözlerine ekleyen Bilgin, karar verilmesi halinde yaşlı çay bahçelerinin klonlama ile yaşlı çay bahçelerinin yenilenebileceğini dile getirerek "Bakanlığımız bu konuda çok destek veriyor. Sürekli irtibat halindeyiz. Özellikle çay bahçelerinin yenilenmesi noktasında çok önemli destekleri var. Bundan sonra ki süreçte yeni bahçe ve yaşlanan bahçelerin revize edilmesinde bu projeden elde edeceğimiz çıktıların, klonların bahçeye, sahaya uygulanması ile oluşacak. Bundan sonra çay bahçelerini tohumlarla değil fidelerle yenileyeceğiz" şeklinde konuştu.

Gen havuzu sayesinde çayın kalitesi ve verimi artacak
Gen havuzu sayesinde çayın kalitesi ve verimi artacak
Gen havuzu sayesinde çayın kalitesi ve verimi artacak
Gen havuzu sayesinde çayın kalitesi ve verimi artacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tarım, Rize, Çay, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gen havuzu sayesinde çayın kalitesi ve verimi artacak - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti PSG, Neymar ve Mbappe ile sözleşme görüşmelerine başladı Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok
Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor Fatih Terim Luyindama'nın üzerini çizdi! 15 milyon euroluk teklif bekleniyor         
10:25
Başvurular 4 Ocak'ta başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak Başvurular 4 Ocak'ta başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak         
10:14
Rusya'dan dünyaya meydan okuyan hamle: Putin komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı Rusya'dan dünyaya meydan okuyan hamle: Putin komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı         
10:06
Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı Çocukların top oynamasına sinirlendi; sokakta pompalı tüfekle dehşet saçtı         
09:48
Cenaze anonslarının kaldırıldığı Edirne'de müzisyenler sokakta konser veriyor Cenaze anonslarının kaldırıldığı Edirne'de müzisyenler sokakta konser veriyor         
09:35
Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek         
08:43
Balıkçılara 3 metre mesafe kuralı geliyor! Genelgeden dakikalar önce Galata Köprüsü'nde yoğunluk Balıkçılara 3 metre mesafe kuralı geliyor! Genelgeden dakikalar önce Galata Köprüsü'nde yoğunluk         
08:31
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Gayet iyi tanırım" dediği Biden Türkiye için tavizlere hazır         
07:45
Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak Anlamlı destek! Türkiye, Bakü'deki geçit töreninde Azerbaycan'ın şehit sayısı olan 2783 askerle hazır bulunacak         
07:29
10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı 10 bin liradan fazla ceza yiyen alkollü sürücü şarkı söyleyip oyun oynadı         
02:49
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü Kadın, 3 çocuğunun gözü önünde kocasını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
00:48
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti         
15:13
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 10:49:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gen havuzu sayesinde çayın kalitesi ve verimi artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei