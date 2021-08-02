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Gen İlaç'ın halka arz sonuçları açıklandı - Son Dakika

Gen İlaç'ın halka arz sonuçları açıklandı

02.08.2021 10:30
Gen İlaç'ın halka arz sonuçları açıklandı, System.String[]

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 28-29-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama sürecini başarıyla tamamladığını duyurarak halka arz sonuçlarını açıkladı.

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 28-29-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama sürecini başarıyla tamamladığını duyurarak halka arz sonuçlarını açıkladı. Toplam halka arz büyüklüğü 738,1 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

OYAK Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arz, sabit fiyatla talep toplama ve borsa dışında satış yöntemi ile gerçekleştirildi. Toplam halka arz edilen payların 6,7 katına denk gelen pay talebi oluşurken, halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 7,9 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 9,7 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,0 katı ve şirket çalışanlarına tahsis edilen payların 1,7 katı talep gelmiştir. Yoğun ilgi sonucunda ek pay satış hakkının da kullanıldığı arzda, böylelikle toplam halka arz büyüklüğü 738,1 milyon TL'ye ulaştı.

Gen İlaç'ın yurt içi bireysel yatırımcılara oransal dağılım yöntemiyle gerçekleştirdiği halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen 21 milyon 250 bin lira nominal tutarlı paya 51 bin 73 yatırımcıdan talep geldi.

SERMAYE ARTIŞI VE ORTAK SATIŞ YÖNTEMLERİ BERABER KULLANILDI

Gen İlaç halka arzında sermaye artışı ve ortak satış yöntemleri beraber kullanıldı. 50.000.000 lira nominal tutarda pay sermaye artışından, ek satış dahil 18.750.000 lira nominal tutarda pay da ortak satış yöntemi ile satılırken, tamamlanan talep toplama süreci sonunda toplam sermayenin yüzde 22,92'sine karşılık gelen 68.750.000 lira nominal tutarlı paylar halka arz edildi. Böylelikle şirket sermayesi de 250.000.000 liradan 300.000.000 liraya yükseldi.

Gen İlaç halka arzında toplam halka arz büyüklüğü olan 62.500.000 lira nominal değerli payların 6,7 katı talep gelmiş olup, satışa sunulan ek satış dahil 68.750.000 lira nominal tutarlı payların tamamının satışı gerçekleşti.

Halka arz edilen payların yüzde 34'ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 1'i şirket çalışanlarına, yüzde 35'i yurt içi kurumsal ve yüzde 30'u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz sonucunda payların yüzde 35'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 1'i şirket çalışanlarına, yüzde 38'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

Halka arz edilen şirket hisseleri, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da 10,75 lira fiyat ve 'GENIL' kodu ile önümüzdeki günlerde işlem görmeye başlayacak.


- İstanbul
Gen İlaç'ın halka arz sonuçları açıklandı

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Halka arz, Ticaret, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Gen İlaç'ın halka arz sonuçları açıklandı - Son Dakika Ekonomi


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