Son Dakika Haberleri: Genao, Galatasaraylı seviyor!
Son Dakika Spor Haber

Genao, Galatasaraylı seviyor!

52 dakika önce

Serie A takımlarından Genao, son dönemlerde Galatasaray'da forma giymiş Goran Pandev, Blerim Dzemaili, Koray Günter ve Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı.

Genao, Galatasaraylı seviyor!, System.String[]
Serie A takımlarından Genao, son dönemlerde Galatasaray'da forma giymiş Goran Pandev, Blerim Dzemaili, Koray Günter ve Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı. İtalyan ekibini geçtiğimiz sezon da sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Cesare Prandelli çalıştırıyordu.

Galatasaray ile sözleşme bitmesinin ardından serbest kalan Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu. Sinan, Serie A takımlarından Genoa ile anlaştı. İtalyan temsilcisi, 25 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Genoa'nın son dönemlerde sarı-kırmızılılarda oynayan futbolcuları kadrosuna katması ise dikkat çekti. Sinan Gümüş'ün dışında bu kulübe daha önce de Goran Pandev, Blerim Dzemaili ve Koray Günter transfer oldu.

İlk olarak 2015-2016 sezonunda Makedon futbolcu Goran Pandev, Galatasaray'dan sonraki durağı Genao oldu. Aynı sezon İsviçreli orta saha oyuncusu Blerim Dzemaili kiralık olarak İtalyan ekibinin yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren Koray Günter de Cimbom'dan sonra Genao ile anlaştı. Son olarak ise Sinan Gümüş, Çizme ekibine gitti.

Öte yandan Genoa'yı geçtiğimiz sezon yine eski bir Galatasaraylı yönetiyordu. 2014-2015 sezonunda sarı-kırmızılıları çalıştıran İtalyan teknik adam Cesare Prandelli, Genao'nun başındaydı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:51 Kaynak: İHA
goran pandev, sinan gümüş, galatasaray, serie a, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vedat Muriqi'in takımda kalma kararı sonrası Galatasaray'dan ilk yorum! Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişiklik geliyor! Galatasaray'ı da ilgilendiriyor Genoa, Sinan Gümüş transferini resmen açıkladı Fenerbahçe, Nando De Colo ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 15:44:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genao, Galatasaraylı seviyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]