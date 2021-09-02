Genar Araştırma Şirketi'nin sahibi İhsan Aktaş'tan bomba iddia: İmamoğlu, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olabilir - Son Dakika

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstabul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için " İstanbul'un yeni Fatih'i" ifadelerini kullanması ve devamında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adayımızın kim olacağına Millet İttifakı karar verecek. Birden fazla adayımız olabilir" şeklinde bir çıkışa imza atması siyaset kulislerini hareketlendirdi.

"İMAMOĞLU, İYİ PARTİ'NİN ADAYI OLABİLİR"

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in sözleri sonrası Genar Araştırma Şirketi'nin sahibi İhsan Aktaş dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Seçime giderken asıl tartışmanın CHP içinde yaşanacağına dikkat çeken Aktaş, "Kılıçdaroğlu aday olursa İmamoğlu, İYİ Parti'nin adayı olarak ortaya çıkabilir. Seçime doğru giderken Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti işbirliği güçlenecek" dedi.

Genar Araştırma Şirketi'nin sahibi İhsan Aktaş

"DAHA ÇOK İYİ PARTİ İLE İTTİFAK YAPTI"

Açıklamasının devamında "İBB seçimi yapıldığı günden bugüne kadar büyükşehir belediyesinde İmamoğlu Akşaner ittifakı, İmamoğlu CHP ittifakından daha güçlü olmuştur" diye Aktaş, "Şimdi Kılıçtaroğlu'na karşı 'sağcı cephe' oluşmuş durumda. Gariban solculara hep nal toplamak kalıyor" ifadelerini kullandı.