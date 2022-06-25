Genç adam arkadaşlarıyla alkol aldığı sırada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Genç adam arkadaşlarıyla alkol aldığı sırada hayatını kaybetti

25.06.2022 13:19
Genç adam arkadaşlarıyla alkol aldığı sırada hayatını kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan genç adam hayatını kaybetti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan genç adam hayatını kaybetti. Genç adamın uyuduğunu zanneden arkadaşları ise durumu bir saat sonra fark etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Beyharmanı Mahallesi'nde 01.20 sıralarında İsmail Köroğlu (27) arkadaşlarıyla beraber alkol aldı. Yanında bulunan arkadaşları genç adamın uyuduğunu düşünerek alkol almaya devam etti. Aradan geçen yaklaşık bir saatlik zamandan sonra şahsı uyandırmak isteyen arkadaşları, şahsın uyanmadığını ve nabzını yokladıklarında nabız alamadıklarını fark etti. Genç adamın arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Sarıgöl Devlet Hastanesinde yapılan muayenede genç adamın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı ve şahsın bilinen bir rahatsızlığı olmadığı öğrenildi. Şahsın alkol komasına girerek vefat ettiği düşünülürken, genç adamın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için İzmir Adli Tıp Kuruma gönderildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Köroğlu, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç adam arkadaşlarıyla alkol aldığı sırada hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Genç adam arkadaşlarıyla alkol aldığı sırada hayatını kaybetti - Son Dakika
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