Genç adam çatıya çıktı, vatandaş cep telefonlarına sarıldı - Son Dakika
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Genç adam çatıya çıktı, vatandaş cep telefonlarına sarıldı

05.05.2022 14:52

Genç adam çatıya çıktı, vatandaş cep telefonlarına sarıldı Sosyal medyadan canlı yayın açtılar İzmir'de ev sahibinin kendisini şikayet ettiği iddiasıyla yüksek katlı bir binanın çatısına çıkan şahıs, polisin ikna çabaları sonucu çatıdan indirildi.

Genç adam çatıya çıktı, vatandaş cep telefonlarına sarıldı

Sosyal medyadan canlı yayın açtılar

İZMİR - İzmir'de ev sahibinin kendisini şikayet ettiği iddiasıyla yüksek katlı bir binanın çatısına çıkan şahıs, polisin ikna çabaları sonucu çatıdan indirildi. Olayı izleyen vatandaşların cep telefonlarına sarılarak canlı yayın yapması ise dikkat çekti.

Olay, saat 14.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesi Çankaya semtinde meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi ile anlaşmazlık yaşayan 34 yaşındaki G.E. isimli şahıs, yüksek katlı bir binanın çatısına çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çatıya çıkarak genç adamı ikna etmeye çalıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri de yüksekten atlama ihtimaline karşı önlem aldı. G.E., ev sahibinin şikayetini geri aldığını iletmesi sonrası polis ekiplerinin yardımlarıyla çatıdan indirilerek karakola götürüldü. Çevredeki vatandaşlar da büyük kalabalık oluşturarak olayı izledi. Cep telefonlarına sarılan pek çok vatandaşın sosyal medyadan canlı yayın açtığı görüldü.

Genç adam çatıya çıktı, vatandaş cep telefonlarına sarıldı
Genç adam çatıya çıktı, vatandaş cep telefonlarına sarıldı
Genç adam çatıya çıktı, vatandaş cep telefonlarına sarıldı
Genç adam çatıya çıktı, vatandaş cep telefonlarına sarıldı
Genç adam çatıya çıktı, vatandaş cep telefonlarına sarıldı
Genç adam çatıya çıktı, vatandaş cep telefonlarına sarıldı
Genç adam çatıya çıktı, vatandaş cep telefonlarına sarıldı
Genç adam çatıya çıktı, vatandaş cep telefonlarına sarıldı
Genç adam çatıya çıktı, vatandaş cep telefonlarına sarıldı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç adam çatıya çıktı, vatandaş cep telefonlarına sarıldı - Son Dakika


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