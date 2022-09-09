Genç adam denizde ölü bulundu! Polis çalan telefondan acı haberi veremedi - Son Dakika
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Genç adam denizde ölü bulundu! Polis çalan telefondan acı haberi veremedi

09.09.2022 16:30

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara Sahili'nde denizden cansız bedeni çıkarılan gencin telefonu çaldı. Ekipler titreşimde çalan telefona cevap veremedi.

Saat 11. 00 sırasında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara Sahili'nde denize giren vatandaşlar suda hareketsiz şekilde bir kişinin olduğunu gördü. Kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta olan şahıs kıyıya çıkarıldı ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Plajda ölü bulunan gencin telefonunu açmaya kimse cesaret edemedi

TELEFONUNA CEVAP VERİLEMEDİ

Kıyıda üzerine havlu örtülen şahsı kontrol eden ekipler hayatını kaybettiğini belirledi. Kıyıdaki eşyalarından yapılan incelemede, şahsın 29 yaşındaki Engin Çavdar olduğu belirlendi. Polis Çavdar'ın çantası, telefonu, araç anahtarı ve diğer malzemelerini koruma altına aldı. Bölgede inceleme yapıldığı esnada Çavdar'ın titreşimde çalan telefonuna ise ekipler cevap veremedi.

Plajda ölü bulunan gencin telefonunu açmaya kimse cesaret edemedi

BAZI İNSANLAR DURUMU UMURSAMADAN DENİZE GİRDİ

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çavdar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bazı tatilcilerin ise hiçbir şey olmamış gibi denize girmeye devam ettikleri görüldü.

Plajda ölü bulunan gencin telefonunu açmaya kimse cesaret edemedi
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Kaynak: İHA

Güzeloba Mahallesi, Muratpaşa, Saat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç adam denizde ölü bulundu! Polis çalan telefondan acı haberi veremedi - Son Dakika

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