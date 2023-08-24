Genç Adam Kız Arkadaşının Ailesi Tarafından Kaçırıldığını İddia Etti - Son Dakika

Genç Adam Kız Arkadaşının Ailesi Tarafından Kaçırıldığını İddia Etti

Son Güncelleme: 24.08.2023 11:07

Ankara Etimesgut'ta yaşayan 21 yaşındaki Recep Köseli, 4 yıllık kız arkadaşının ailesi tarafından kaçırıldığını ve darbedildiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Köseli, yaşadıklarını anlatan bir video çekerek adaletin tecelli etmesini istedi.

Ankara Etimesgut'ta yaşayan 21 yaşındaki Recep Köseli, 4 yıllık kız arkadaşının ailesi tarafından kaçırıldığını ve darbedildiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Bir video çekerek yaşananlara isyan eden genç, "Beni kaçırıp çırılçıplak soyup fotoğraflarımı ve videolarımı çektiler. Darp edildiğime ve cinsel istismara uğradığıma dair raporlarım var. Ancak bu kişiler serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı.

"BİZDE NAMUS BÖYLE KAPATILIR"

Köseli kız arkadaşıyla buluşmak için evden çıktığında, sevgilisinin abisi ve dayısının tuzağına düştü. Zorla bir arabaya bindirilen Köseli'yi önce dövmeye başladılar sonra da soydular. Daha sonra da genç adama cinsel istismarda bulunup video çektiler. Show Haber'e konuşan genç, şahısların kendisine "Bizde namus böyle kapatılır. Adalet de biziz kanun da" dediğini aktardı.

SERBEST KALDILAR

Daha sonra aracın kapısını açıp kaçan Köseli, hemen savcılığa koştu. Şikayeti üzerine sevgilisinin babası, ağabeyi ve dayısı gözaltına alındı. Ancak ifadelerinin ardından şahıslar karakolda serbest bırakıldılar.

Psikolojisinin bozulduğunu anlatan genç, şimdilerde bir an önce adaletin tecelli etmesini istediğini ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - 3. Sayfa

Etimesgut, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç Adam Kız Arkadaşının Ailesi Tarafından Kaçırıldığını İddia Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç Adam Kız Arkadaşının Ailesi Tarafından Kaçırıldığını İddia Etti - Son Dakika
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